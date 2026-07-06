Editoryal: Way giila ang balaod

Ang pagdakop kang Senador Rodante Marcoleta, kanhi kongresista Mike Defensor, ug negosyanteng si Joseph Espiritu tungod sa kasong plunder maisip nga pahinumdom nga walay opisyal sa gobiyerno o inila nga personalidad nga labaw pa sa balaod.
Sa usa ka demokratikong katilingban, ang pag-isyu sa warrant wa magpasabot nga sad-an na ang akusado. Ang konstitusyonal nga presumption of innocence magpabilin hangtod mapamatud-an ang sala sa hustong proseso sa hukmanan.
Dili angay mahimong sentro sa panaglalis kon ang usa ka akusado “midangop” ba o “gidakop.” Ang labing importante mao nga ang proseso sa balaod gisunod ug ang mga awtoridad nipatuman sa ilang katungdanan subay sa balaod.
Samtang nagpadayon ang husay, kinahanglan likayan sa publiko ang paghukom base lamang sa opinyon o politikanhong simpatiya.
Ang hukmanan, dili ang social media ni ang korte sa opinyong publiko, mao ang adunay katapusang pulong sa paghusay sa ebidensya.
Ang labing dako nga sukdanan sa usa ka lig-on nga demokrasya dili ang kadaghan sa mga kasong gisang-at batok sa mga opisyal, kondili ang kaisog sa mga institusyon sa pagpatuman sa balaod nga walay kahadlok, walay pinalabi, ug walay pagpihig.
Apan di ikalimod nga adunay mga opisyal nga nalambigit sa sab og korapsiyon ilabi na niadtong gihinganlan nga nalambigit sa maleta isyu.
Wa may kisaw, tungod ba kay kaalyado sila sa administrasyon?
Maingon ba nato nga selective ang pagpatuman sa balaod?