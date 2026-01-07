Editoryal: Way gipili ang balaod

Ang pagpatawag sa Land Transportation Office (LTO) 7 kang Barangay Basak Captain Felipe Diano sa Dakbayan sa Mandaue aron pormal nga pasabton sa iyang traffic violation, usa ka madasigong lakang nga magpamatuod nga walay gipili ang balaod.
Una sa tanan, atong hatagan og katin-awan ug dinalian nga pagtul-id nga si Diano mao ang kapitan sa Barangay Basak sa Dakbayan sa Mandaue, ug dili sa Lapu-Lapu City sigon sa pagmantala sa atong editoryal kagahapon nga isyu sa pamantalaan. Kini nga katin-awan mahinungdanon aron mahatagan sa saktong konteksto ang iyang serbisyo publiko ug ang hurisdiksyon sa maong insidente.
Pinaagi sa usa ka show cause order, gimanduan sa LTO 7 ang kapitan sa pag-atubang sa ilang buhatan sa Operations Division sa N. Bacalso Avenue karong Biyernes, Enero 9, 2026.
Ang maong kamanduan dili lang usa ka pormalidad; kini usa ka seryosong proseso diin kinahanglan siyang mohatag og lig-on nga katin-awan kon ngano nga nag-motor siya nga walay helmet.
Gawas sa mando nga pag-atubang, gipaubos na usab ni Regional Director Glen G. Galario ang driver’s license ni Diano sa usa ka 90-day preventive suspension. Dugang pa niini, ang rehistro sa iyang motorsiklo gibutang sa “alarm status.”
Apan luyo sa maong legal nga pressure, angayan usab hatagan og pasidungog ang talagsaon nga baruganan ni Kapitan Diano.
Sa usa ka kultura diin ang uban mogamit sa ilang impluwensya aron makalikay sa multa, gipili ni Diano ang pagsunod sa normal nga proseso. Giangkon niya ang iyang sayop sa publiko, nangayo og pasaylo sa iyang mga konstituwente ug kang Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano, ug daling nibayad sa multa.
Ang iyang katarungan nga “emergency”—diin nagdali siya sa pagpauli tungod sa hulga sa sunog sa ilang balay nga ginama sa light materials—usa ka rason nga masabtan sa bisan kinsa nga amahan ug lider.
Kini nga hitabo nagsilbing duha ka epektibong leksyon nga kinahanglan natong pamalandungon isip usa ka katilingban:
Una, alang sa mga anaa sa gahom: Ang posisyon dili usa ka taming o “pass” batok sa balaod sa trapiko. Isip mga piniling lider sa komunidad, tanan ninyong lihok makita sa publiko. Kamo ang angay nga mahimong unang sumbanan sa pagsunod sa balaod aron adunay moral nga awtoridad sa pagdisiplina sa inyong mga konstituwente. Kon ang lider mismo dili mosunod sa balaod sa helmet, unsaon man nato pagdahom nga ang mga batan-on ug yanong lungsuranon mosunod niini?
Ikaduha, alang sa LTO ug sa mga tigpatuman sa balaod: Ang dinalian nga paglihok ug pagpatawag og usa ka opisyal sa barangay nagpadala og kusog nga mensahe nga seryoso ang ahensiya sa ilang kampanya sa road safety. Kini naghatag og paglaom sa publiko nga ang balaod sa Pilipinas, bisan sa hinay nga dagan sa hustisya, mahimong patas.