Editoryal: Way gipili ang balaod

Sa uwahing kalambuan may labot niadtong nag-viral nga video nga nikatap sa social media nga gikalambigitan sa usa ka sakop sa media nga nakasugat og traffic incident sa miaging semana, ang Land Transportation Office (LTO) 7 ang nipagawas og “Show Cause Order” batok sa maong personahi sa media.
Angayan nga ipahinumdom nga sa atong nasod, di moila nga molabaw pa sa balaod. Bisan pa man og ilado o impluwensiyal, dili kini mahimong ipanagang kon ang usa ka indibidwal nakalapas sa mga lagda sa kalsada o sa balaod.
Ang balaod gitukod aron panalipdan ang katawhan ug aron maseguro nga ang kalinaw ug kahusay sa kadalanan mapadayon. Kon ang usa ka tawo, ilabi na ang may impluwensiya sa publiko, maoy mopakita og pagpasagad sa mga lagda, dako ang epekto niini sa kultura sa disiplina ug respeto sa balaod. Ang paglapas sa mga kasugoan sa trapiko, sama sa reckless driving, pagdrayb nga walay balido nga lisensiya, ug posibleng pagdrayb ubos sa impluwensiya sa alkohol o druga, dili lamang personal nga kasaypanan, kondili usa ka seryosong hulga sa kinabuhi sa uban.
Mahimong tan-awon ang lakang sa LTO 7 sa pagpagawas og show cause order paagi nga nagpamatuod nga ang sistema sa balaod dili mopili og tawo. Ang pagpatuman sa proseso, bisan pa man media personality ang nalambigit, nagpakita nga ang katungod ug obligasyon sa matag tawo/katilingban managsama ra.
Ang mga sakop sa media gilauman nga mahimong maayong ehemplo sa publiko. Apan kon sila mismo mopakita og paglapas sa mga lagda, mas dakong responsibilidad sa mga ahensiya sa gobiyerno ang pagpahinumdom nga ang pagkainila o influential dili mahimong panagang batok sa hustisya.
Sa katapusan, ang maong hitabo nagpalig-on sa prinsipyo nga ang balaod alang sa tanan. Wala’y labaw, wala’y espesyal nga pribilehiyo. Bisan kinsa pa man ang makalapas—ilado man o ordinaryo nga sakop sa katilingban—kinahanglan atubangon ang kaso ug angay nga silotan, kay sa tinuod, walay bisan kinsa kanato ang labaw pa sa balaod.