Editoryal: Way kurat

Kinahanglan nga magpabilin gyud nga kalmado kon naay mahitabong sunog.
Sama niining usa ka babaye nga giingon’g pag-umangkon sa tag-iya sa building nga nasunog sa may Barangay Guizo, Dakbayan sa Mandaue sayo sa buntag sa Miyerkules, Disyembre 10, 2025, nga wa gyud naratol.
Unang giitsa ni Eimeilee Maningo ang duha ka small breed nga iro gikan sa balkonahe sa ikatulong andana ug dayon gisawo kini sa mga tawo sa ubos.
Pagkahuman, iya na untang turno nga monaog apan dili siya makahimo kay dili sama niadtong mga iro nga gaan rang saw-on.
Kulba kaayo tan-awon ang maong panghitabo nga susama og salida kay samtang nagpadulong na ang kusog nga kayo og aso ngadto kaniya nataud-tauran pa gyud una naabot ang hagdan sa bombero.
Ang unang hagdan nga gimontar sa mga istambay mubo ug kutob ra sa ikaduhang andana, ug sa dihang naplastar na ang ikaduhang hagdan sa bombero wala pud kini makaabot sa ikatulong andana hinungdan nga nakadesider na ang babaye nga monaug na lang gyud kaysa maabtan pa siya sa kayo.
Apan sa iyang pag-ambak sa balkonahe, wa pa gyud dayon makaabot iyang tiil sa tumoy sa hagdan, hinungdan nga nagkumbitay siya samtang naggunit iyang duha ka kamot sa railing sa maong balkonahe.
Ug sa dihang naisa na ang hagdan, diha na nakapatong og tarong iyang tiil ug nanaog siya paubos inubanan sa usa ka bombero.
Igo ra gyud siyang nakakanaog dihang gilamoy na sa kayo ang parte sa balkonahe nga iyang gibarugan.
Daghan netizens ang nidayeg kaniya kay wa gyud siya naratol sa iyang pagkumbitay kay kon nakabuhi pa ang iyang kamot sa railing mameligro gyud ang iyang kinabuhi kon molahos siya'g katagak sa ubos.
Basin inig salo sa mga istambay niya molusot ra siyas ilang bukton tungod sa kabug-at og sa kakusog sa impact, dili sama sa iro nga gaan ra.
Ang maong babaye nagpamatuod nga ang kalmado nga hunahuna maoy labing maayong gamit sa panahon sa emerhensiya.
Bisan sa grabeng aso ug walay face mask, ang iyang pagginhawa nagpabiling kontrolado nga naghatag kaniya og igong panahon sa pagluwas sa iyang kaugalingon.
Kining insidente sa Baranggay Guizo usa ka tin-aw nga pagpamatuod: sa bisan unsang krisis, ang pagpabilin nga kalmado, ang paghimog maalamon nga mga desisyon, ug ang pagkontrolar sa reaksiyon maoy yawe sa kaluwasan.
Siya usa ka tinuod nga ehemplo sa kaisog ug disiplina sa tunga-tunga sa kalisod.