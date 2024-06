Editoryal: “Way labot’ nagbagutbot

Gisalikway sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue ang pangangkon niadtong informal settlers nga nagpahiluna sa Cebu International Convention Center (CICC) nga matod pa gi-harass sila sa mga sakop sa 14th Civil-Military Operations ‘Katipanan’ Battalion sukad pa niadtong Abril 2024.

Apan si Mandaue City Administrator Jamaal James Calipayan miklaro nga way pormal nga reklamo nga gipaabot ang maong mga residente kabahin sa maong pasangil ngadto sa ilang buhatan.

Nitumaw ang kontrobersiya human nga ang City’s Housing and Urban Development Office (Hudo) miluwat og notisya pinetsahan niadtong Hunyo 6, 2024 nga nagpahibawo sa mga residente sa paghawa sa CICC ug ang boluntaryo nga pagguba sa ilang balay sud sa 15 ka adlaw gikan sa pagkadawat sa maong pahibawo.

Sa kadtong magmagahi sa pagbiya, ang siyu­dad mao nay mangunay og guba sa ilang estraktura.

Nasagmuyo ang chairperson sa Tingob Residents Association (TRA) pundok sa maong informal settlers tungod kay gisaaran sila sa Hudo nga i-relocate sa ‘Pasilong sa Paradise.’

Gani, mihatag na sila sa listahan sa mga re­sidente aron nga maka-avail sa relocation site, apan nakurat nalang ang mga lumolupyo nga gipadad-an na hinuon sila og notisya.

“Majority of the complainants are sharers and renters since they are not included in the housing that the City will provide. Only the beneficiaries will be housed. These sharers and renters are not even supposed to be there. Most of them are staying with parents who are the actual housing beneficiaries,” pasabot ni Calipayan.

Kon kuhaan og base ang pamahayag sa opisyal, ang mga nagreklamo igo lang misakay sa isyu, sa pagtuo’ng aron maapil sa kahig.

Makiangayon lang nga basehan ang master list sa beneficiaries aron makita ang katag ug kinsay tinuoray nga beneficiaries ug aron malihok na ang angay’ng lihokon.