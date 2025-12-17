Editoryal: Way mangahas sa paghimog krimen

Ang pagsugod sa Misa de Gallo, nga usa sa labing gimahal nga tradisyon sa atong nasud, kagahapon sa kadlawon, Disyembre 16, 2025, gihulagway sa kapulisan nga hapsay, malinawon, ug walay natalang krimen.
Kinsa man sad ang mangahas sa paghimo og dautang buhat, sama sa pagpanglabni og mahalon nga mga butang, kung ang presensya sa atong mga pulis nagkatag sa tanang Simbahang Katoliko sa dakbayan sa Sugbo diin gipahigayon ang misa.
Gikan sa ganghaan sa simbahan hangtud sa kadalanan, aduna’y mga polis, barangay tanod, ug traffic enforcer nga nag-atang, andam sa pagpanakop ni bisan kinsa nga magtinguha sa pagguba sa kasagrado sa maong kalihukan.
Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Jose Losbaños, ang information officer sa Cebu City Police Office, ang daghang presensya sa kapulisan mao ang usa sa mga rason sa kalinaw.
Sa alas 3 pa lang sa buntag, dul-an sa 600 ka pulis uban sa force multipliers ug ubang ahensya sa gobyerno ang gipakatap.
Kini nga dedikasyon, gikan sa unang adlaw sa Misa de Gallo hangtud sa bisperas sa Pasko, nagpakita sa ilang determinasyon nga mapanalipdan ang mga manimbahay gikan sa mga dautang elemento.
Nindot ug mas makahuluganon kon atong makompleto ang siyam ka adlaw nga Misa de Gallo.
Bisan pa man sa daghang pagsuway sa atong oras ug pang-lawas—kanang lisod pagmata sa alas 3 sa kadlawon tungod kay gabii na ta mauli gikan sa trabaho, o ba kaha inig kagabii di na usab ta makatambong sa anticipated mass kay di na ta kaabot sa misa ig gawas sa trabaho—apan atong paninguhaon.
Dili kini mahitungod sa obligasyon, kondili sa pagdawat sa grasya ug sa pag-andam sa atong kasingkasing alang sa pagkatawo ni Kristo.
Ang Misa de Gallo usa ka sakripisyo sa atong oras, usa ka timaan sa atong paghigugma Kaniya, ug kini nga sakripisyo dili mausik.
Hinaot nga kining kalinaw ug kahusay sa pagsugod sa Misa de Gallo magpadayon, ug hinaut usab nga ang atong pagtoo magpabilin nga lig-on hangtud atong makompleto ang atong siyam ka adlaw nga panaw paingon sa Pasko.
Samtang, kusog na pud ang halin sa puto og sikwate ani kay gikan nga mosimba ang mga tawo mamainit man aning mga pagkaona sa dili pa sila mamahaw kay mao na man ni ang naandan.