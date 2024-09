Editoryal: Way ‘moral ascendancy’

Gikuwestiyon ni City Councilor Pastor Alcover Jr., atol sa press conference niadtong Miyerkules, Septiyembre 25, 2024, bahin sa pag-imbitar ni kanhi Mayor Tomas Osmeña sa komitiba sa House of Representatives nga nag-imbestigar sa giingon'g extra judicial killing (EJK) sa Dakbayan sa Sugbo.

Matod ni Alcover, way moral ascendancy si Osmeña nga mahimong resource person sa komitiba tungod kay sa iyang panahon isip mayor sa dakbayan, inconsistent kaayo ang naulahi sa iyang baruganan.

"Is he the right person, especially nga election man gud, tingali magamit ni sa politika? Ang pangutana, siya ba mismo wala ma-involved sa EJK during his time?” maod ni Alcover.

Hinuon, wala matago sa publiko ang kasuod ni Tomas sa kontrobersiyal nga polis nga si anhing SPO1 Adonis Dumpit, kinsa nalambigit sa daghang kaso. Nakombikto kini sa kasong homicide tungod sa alegasyon nga pagpusil-patay sa 17-anyos nga si Ronron Go sa 2004.

Sa usa ka artikulo sa SunStar Cebu, si Dumpit nipadayag nga wala siya makadawat og bisan unsang legal assistance gikan sa police organization, “Walay tabang, walay abogado sa PNP oy. Naay tao ni Mayor Tom lang ang ning kuan ani tanan tanan.”

Mismo si Dumpit nipadayag kaniadto bahin sa suporta sa kanhi mayor. Usa kaha kini sa gibasehan ni Alcover nga way moral ascendancy si Tomas nga mahimong resource person sa mga kaso sa patay sa dakbayan?

Namatay si Dumpit sa usa ka ‘drug bust’ sa Dakbayan sa Tagbilaran, Bohol niadtong Hunyo 20, 2018.

Matod ni Alcover, ang pagtunga ni Tomas sa dangerous drug committee sa Kongreso nakapaalerto sa katawhan ug mipaibabaw ang bahig sa pamulitika labi na sa nagsingabot nga midterm elections sa Mayo 2025.

Dugang ni Alcover, ang Kongreso mas maayong mangita og tarong nga tawo nga hisgutan ang EJK, usa ka tawo nga walay papel sa politika, ug walay pagduda nga nakahimo sa samang salaud.

Samtang, si Alcover niingon nga mosuwat sa kongreso sa paghatag og pagmatngon sa gipangsulti ni Osmeña atol sa hearing aron mahatagan og balanse nga panglantaw ang komitiba.

“Di sad ko moboluntaryo kay politiko sad ko, ma-inconsistent ko anang dapita,” dason ni Alcover. Dunay punto ang pagkwestiyon ni Alcover sa paghimo ni Tomas nga usa sa mga resource persons sa maong hearing. Apan basin wa usab masayod ang komitiba bahin sa panghitabo panahon sa adminstrasyon sa kanhi mayor.

Importante ang moralidad sa tawo nga mohatag og ‘kahayag’ sa imbestigasyon aron pag-abag sa ilang pag-umol og balaudnon sa mga sa lehislatura, dili paghimo og husay sama sa korte.