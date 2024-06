Editoryal: Way nakabantay sa pagtukod sa mga poste?

Daghan nga mga netizen ang nangakurat human nakakita sa gipabarog nga mga poste sa suga sa downtown sa Cebu City sa miaging semana kay naa kini tunga-tunga sa Osmeña Blvd.

Kinsa may di makugang nga ang mga poste naa sa tunga sa karsada? Gawas nga kuyaw tan-awon, makakurat ug kataw-anan. Mao diay kay tipik kini sa giingon sa Dept. of Transportation (DOTr) nga pedestrianization sa mao nga dapit.

Human nasayod si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa gipangtaud nga mga poste, nimando dayon siya kang Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) Norvin Imbong nga tangtangon kini. Gitangtang tuod sa contractor ang mga poste sa suga nga nahimutang sa Osmeña Blvd. apan ang base niini nga kongkreto nga maoy pundasyon sa pagpabarog nagpabilin.

Tungod niini, nahimo nga mas kuyaw ang kahimtang sa mao nga portion sa Osmeña Blvd. labina sa gabii kay mosamot nga di na makita kaayo ang gibarugan sa mga poste kay ang pundasyon na man lang ang nahabilin. Kon di na man lang tangtangon ang pundasyon, wa na lang unta tangtanga ang mga poste kay mas makita pa ni panahon sa kagabhion.

Karon nga naa na man ni ug hayan mas lisod ang pagbakbak sa kongkretong pundasyon, ang mabuhat sa Siyudad mao ang pagbutang og mga suga sa mao nga dapit, sama sa ilang pagpahayag og maayo sa ubang bahin sa Dan P. del Rosario ug mga ilawom sa flyover.

Kon nahimo kini sa Siyudad sa ubang mga karsada, way katarungan nga di kini mabuhat diha. Mahimo gani nga temporaryo lang kini, sama sa pagbutang og reflectorized nga mga signage o blinkers aron makita kaayo kini panahon sa kagabhion.

Mao na lang ni ang paagi sa pagtul-id sa sayop nga lakang sa pagtaud gilayon sa mga poste nga wa gani makuhai og mga permit nga gikinahanglan gikan sa government unit (LGU). Kini sayop na daan sa DOTr nga nagdali sa pagtrabaho sa proyekto nga wa pa gani nasugdan ang pedestrian ug bike lanes nga tipik niini nga imprastraktura.

Kini nga sayop di lang sab hinuon lunlon mabasol ngadto sa DOTr tungod kay mabasol usab ang Siyudad sa Sugbo. Naa ra ni sa tugkaran sa City Hall kay duol ra baya. Syaro, way opisyal nga nakakita sa pagbangag sa karsada ug pagpangutana kon unsa kini nga proyekto?

Naa may Cebu City Transportation Office (CCTO) ug Dept. of Engineering and Public Works (DEPW), wa sila makakita niini? Di man na uhong nga moturok lang dayon sa usa ka gabii. Wa diay ni mabantayi gilayon?