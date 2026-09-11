Editoryal: Way pagdapig-dapig

Ang mando sa Sandiganbayan Third Division alang sa detensiyon ni kanhi House Speaker ug Leyte Rep. Martin Romualdez naghatag og higayon aron hisgutan ang prinsipyo sa pagpatuman sa hustisya: Ang balaod kinahanglang ipatuman nga walay gidapigan.
Niadtong Septiyembre 10, 2026, nimando sa korte nga ang Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) maoy mopuli sa kustodiya kang Romualdez gikan sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), samtang gitakda nga sa New Quezon City Jail sa Payatas maoy pasilidad sa iyang detensiyon.
Apan wala pa gimando sa korte ang iyang pagbalhin gikan sa Cardinal Santos Medical Center diin siya kasamtangang nagpabilin tungod sa iyang kahimtang sa panglawas.
Ang kaso nga giatubang ni Romualdez seryoso uban kang kanhi Ako-Bicol party-list Rep. Zaldy Co ug duha pa, giakusahan sa Ombudsman og plunder naglambigit sa P7.4 bilyunes nga kantidad.
Kon adunay lig-ong basehanan sa mga alegasyon sa korapsiyon, kinahanglan nga ang mga responsable manubag subay sa balaod.
Apan kinahanglan sab ipatigbabaw nga ang akusasyon dili pa pamatuod nga sad-an.
Ang matag akusado adunay katungod sa hustong proseso ug patas nga husay. Ang prinsipyo sa presumption of innocence dili mahimong isalikway tungod lang sa kabug-at sa mga pasangil.
Ang kahimtang sa panglawas ni Romualdez kinahanglan nga tukion sa hustong paagi.
Kon tinuod nga anaa siya sa taas nga risgo sa atake sa kasingkasing, ang iyang kahimtang kinahanglan hatagan og tukmang pagtagad sa mga awtoridad. Apan ang medikal nga kondisyon dili sab angay mahimong paagi aron malikayan ang legal nga responsibilidad.
Sa katapusan, ang hustisya kinahanglan dili magdepende sa ranggo, impluwensiya o kahimtang sa usa ka tawo.
Ang hustisya gikinahanglan patas alang sa tanan ngadto ni bisan pa kinsa ang akusado.