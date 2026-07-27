Editoryal: Way paryentihay

Ang saad sa usa ka lider dili masukod sa katahom sa iyang mga pulong kundili ang kaisog sa pagpatuman niini.
Tipik sa gipamulong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalima’ng State of the Nation Address (Sona) nga nagbutyag nga hapit na nga mapasaka ang mga kaso batok sa iyang ig-agaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez, kalabot sa giingong mga anomaliya sa mga proyekto sa flood control.
Dili sayon alang sa usa ka presidente ang paghisgot sa iyang kaugalingong paryente isip posibleng akusado. Apan ang mas dakong pangutana mao kon ang maong pahayag mosangpot ba sa tinuod nga hustisya o mahimong usa lang ka pasalig nga mapawong sa paglabay sa panahon.
Sulod sa daghang katuigan, bilyon-bilyong piso ang gigahin alang sa mga proyektong flood control. Apan sa matag kusog nga ulan ug bagyo, nagpadayon ang pagbaha sa daghang komunidad. Daghang kinabuhi ang nangahanaw, kabtangan ang nangaguba, ug panginabuhi ang nawala.
Kon tinuod nga ang ebidensya nagatudlo sa mga kontratista, mga opisyal sa gobiyerno ug mga magbabalaod, walay bisan kinsa nga angay ilain sa pagpanubag.
Ang balaod dili molihok lang ngadto sa gagmay nga kawani samtang ang dagkong pangalan magpabili’ng dili matandog.
Ang prinsipyo sa patas nga hustisya nagpasabot nga walay espesyal nga pagtratar, bisan pa og ang nalambigit usa ka impluwensyal nga politiko o suod nga kauban sa pangulo.
Sa laing bahin, kinahanglan sab nga respetuhon ang batakang katungod sa usa ka tawo nga dili hukman pinaagi lamang sa mga akusasyon. Si Romualdez padayon nga nanghimakak sa tanang alegasyon. Busa obligasyon sa Ombudsman ang pagpasaka og mga kaso nga lig-on, kasaligan, ug mapamatud-ang ebidensya.
Ang hustisya dili mahimo pinaagi sa politika o emosyon, kundili pinaagi sa kamatuoran ug hustong proseso. Ang tinuod nga sukdanan sa kampanya batok sa korapsiyon dili ang kusog sa mga pahayag sa Sona, kondili ang resulta sa mga imbestigasyon ug ang kalig-on sa mga hukom nga manubag ang mga responsable.