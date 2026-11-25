Usa sa labing nindot nga tradisyon sa Pasko ang panaygon o pagkanta og mga awit sa Pasko gikan sa usa ka balay ngadto na sa silingan. Apan sama sa ubang tradisyon, dili kini angayang himuo'ng higayon sa pagpahimulos sa uban o paghimo og daotan.
Maayo ang lakang gihimo sa Cebu City Government nga dili na maningil og permit fee sa mga manaygon, apan magpatuman gihapon og rehistro sa City Hall. Kini usa ka balanse nga pamaagi aron mapadayon ang tradisyon nga walay dugang nga bayrunon sa mga gustong mokanta, samtang maseguro ang kaluwasan sa mga panimalay.
Giklaro ni Mayor Nestor Archival nga ang rehistro makatabang sa pag-ila sa mga tawo ug pundok nga maglibot sa mga kabalayan aron manaygon. Gikinahanglan kini human makadawat ang siyudad og mga reklamo nga adunay mga indibiduwal nga mogamit sa panaygon isip pasangil aron makasulod sa mga balay og mangawat.
Ang panaygon gituyo aron maghatod og kalipay ug diwa sa Pasko, dili aron mahimong paagi sa pagpangawat o pagpangilad. Busa, ang pag-ila sa mga lehitimong panaygon usa ka makatarunganong lakang aron mapanalipdan ang publiko.
Apan kinahanglan sab nga maseguro sa City Hall nga sayon og walay bayad ang proseso sa pagparehistro. Dili kini angayng mahimong babag sa mga kabatan-unan, kabataan, ug mga organisasyon nga gustong mopadayon sa maong tradisyon.
Dili angay'ng mawala ang tradisyon tungod lamang sa pipila ka tawo nga nag-abuso niini. Ang angayang pugngan mao ang pagpahimulos, pagpangawat, ug pagpanghulga sa kaluwasan sa uban.
Pinaagi sa kooperasyon sa mga panaygon, mga residente ug mga awtoridad, mapadayon ang tinuod nga diwa sa Pasko—ang pagpaambit sa kalipay ug kalinaw.