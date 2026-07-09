Editoryal: Way utlanan ang gahom sa kinaiyahan

Ang kinaiyahan adunay talagsaong paagi sa pagpahinumdom kanato nga walay utlanan ang iyang gahom. Niadtong alas 7:30 sa buntag, Huwebes, Hulyo 9, 2026, nibuto pag-usab ang Bulkang Kanlaon sa Negros Oriental. Bisan pa sa gilay-on sa Negros ug Sugbo, dali nga nakabati ang Sugbo sa epekto niini. Sulod lang sa pipila ka oras, gideklarar ang kalit nga suspensyon sa klase sa nagkadaiyang dapit gikan sa Canlaon City, La Carlota City, ug La Castellana sa Negros hangtod sa kapin sa 20 ka lugar sa Sugbo, lakip ang Toledo, Balamban, Mandaue, Lapu-Lapu, ug Cebu City.
Kini nga panghitabo nagdala og pait nga handumanan sa nangagi. Alang sa mga nakasaksi sa makasaysayanong pagbuto sa Mt. Pinatubo sa Zambales niadtong Hunyo 15, 1991, ang talan-awon sa nabulit og abo nga mga sakyanan og atop sa kabalayan naabot pa sa Sta. Mesa, Manila, diin ko nagpuyo kaniadto, nga adunay 125 kilometros nga gilay-on.
Kaniadto, ang abo miabot pa sa Sta. Mesa, Manila, nga mga 125 kilometros ang gilay-on. Karon, ang abo gikan sa Negros milatas og 151 ka kilometros tabok sa dagat aron maabot ang Sugbo. Ang Toledo City maoy unang naputos sa abo, ug bisan sa Cebu City, ang bag-ong nalimpyuhang mga sakyanan dali ra usab nabulit—timailhan nga kini mao ang labing kusog nga pagbuto sa Kanlaon sukad sa Hunyo 3, 2024.
Apan taliwala niini nga krisis, ang labing importante mao ang pagpangandam ug pagpanalipod sa panglawas. Sama sa pahimangno ni Cebu City Mayor Nestor Archival, ang publiko kinahanglan magsul-ob og face mask kon mogawas, ilabi na ang mga bata, tigulang, mabdos, ug adunay mga respiratory illness, aron malikayan ang mas grabe nga epekto sa abo sa panglawas.
Ang abo sa bulkan dili ordinaryo nga abog; kini gilangkuban sa pinong bildo ug hait nga mga partikulo nga makadaot sa baga. Ang kamatuoran nga daghan na sa atong mga kaigsuonan ang nakit-ang nanagsul-ob og mask sa kadalanan nagpakita nga kita nakakat-on na gikan sa mga nangaging kalamidad ug pandemya.
Dugay na nga nagpabati sa iyang kasuko ang Kanlaon. Kini nga labing bag-ong pagbuto usa ka seryosong wake-up call. Samtang gipaabot nato nga ang ulan maoy mabanlas sa mga abo sa atong mga atop ug kadalanan sama sa nahitabo sa Pinatubo kaniadto, ang labing importante nga panalipod karon mao ang atong disiplina, pagpakabana sa usag-usa, ug pagsunod sa mga pahimangno sa panglawas. Mag-amping kitang tanan, kay ang bulkan walay gipili nga utlanan o isla kon kini mosilaob na.