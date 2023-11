Editoryal: ‘Way vote buying’ sa Jagna

Duna bay eleksyon sa Pilipinas nga way vote buying? Bisan sa miaging Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) gisaw-an sa mga tabi-tabi ang pinalitay sa botos. Bisan gani ang Commission on Elections (Comelec) nakadungog niini apan way nireklamo busa unsaon man pagsusi sa ahensya?

Apan segurado nga dunay usa ka dapit sa Central Visayas nga way vote buying. Matod sa columnist sa Superbalita Cebu manlalaban Salvador Diputado nga nahitabo kini sa lungsod sa Jagna, Bohol. Nahimo kining posible tungod sa kagustohan ni Mayor Joseph Ranola.

Ubang local government officials iyang gihangyo sa di paghatag og suporta nga pinansyal aron patas ang tanan nga mga kandidato sa ingon ang mabutang sa posisyon kadto’ng mga tawo nga angayan sa pwesto. Matod ni Diputado nga nakab-ot ang tinguha sa mayor, apan matod sa usa ka taho nga dunay duha ka mga kandidato sa managlahi’ng barangay nga gidakop sa vote buying.

Kon nahimo kini sa usa ka lungsod sa Bohol, nganong di man mahimo sa ubang mga dapit sa Kabisay-an o sa nasod sa kinatibuk-an? Mahimo man diay nga way pinalitay sa botos basta hugot ang baruganan sa usa ka dako nga opis­yal sa usa ka lokalidad.

Kay usa sa mga tinubdan sa kurapsyon sa nasod mao ang vote buying. Dako og gasto ang mga kandidato sa eleksyon busa kanus-a man sila makabawi sa gasto? Unya na og naa sa pwesto.

Sa ato pa, ang kurapsyon nagsugod diay sa katawhan, sa mga botante nga magpabayad sa ilang botos matag piniliay. Wa kini nagsugod sa ibabaw, kon di gikan sa ubos apan nikatay padulong sa taas, gikan sa mga barangay ngadto na sa mas taas nga mga katungdanan sa elected sa officials.

Mao nga di ikahibulong kon nganong ang paglambo sa nasod hinay pa sa bao tungod kay ang babag mao ra sab ang katawhan, ang mga botante nga mapalit panahon sa piniliay.

Di lang kay ang mga kandidato mamawi sa gasto, apil na kadtong migasto sa ilang kampanya nga gitawag og mga kingmaker. Sila ang mga adunahan nga nanag-iya og mga negusyo, kinsang mga interest protektahan ug maoy ipatigbabaw niadtong ilang nabutang sa gahom.

Kon di mag-usab ang katawhan sa iyang naandan nga batasan panahon sa eleksyon, kon molambo man ang nasod, hayan sa sunod pa siglo kini mahitabo. Apan kon nahimo sa Jagna, nganong di man mahimo sa tibuok Pilipinas?