Editoryal: Welga angay timbangon

Gilauman nga sugaton og tensiyon ang pagbukas sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) 2026 Summit sa Metro Manila karong Nobiyembre 16. Imbes nga lunlon kapiskay ug diplomasya ang mabati sa kadalanan, gilauman nga magdugang ang kalisod sa transportasyon ug ang kasaba sa protesta sa nagkalainlaing sektor.
Gipahibalo sa transport group nga Piston nga magpahigayon sila og usa ka adlaw nga welga atol sa pagsugod sa summit. Sa usa ka press conference, gipahayag ni Piston President Mody Floranda nga ang ilang lihok-protesta himuon aron kondenahon ang pag-abot ni United States President Donald Trump sa nasod.
Gipadayag ni Floranda ang ilang kasuko pinaagi sa pagsulti nga ang tubag sa mga drayber sa pag-abot ni Trump mao ang pagparalisa sa kadalanan pinaagi sa welga. Gitawag sab niya ang lider sa US nga dili angay nga dawaton sa Pilipinas tungod sa giingong pagpahimulos niini dili lang sa nasod sa Pilipinas kondili sa uban pang mga nasyon.
Apan dili lang ang Piston ang nagpakita og pagsupak. Niadtong Nobiyembre 9, dul-an sa 60 ka miyembro sa Gabriela Party-list ang nagpahigayon na og pasiunang protesta sa Maynila batok sa pagtambong ni Trump sa ika-49 nga Asean Summit nga gikatakda gikan Nobiyembre 16 hangtod 18. Gawas sa pag-abot sa presidente sa US, gisaway sab nila ang planong pagtukod sa Pax Silica Hub sa Pilipinas, ingon man nanawagan sa hingpit nga pagtapos sa Visiting Forces Agreement (VFA) tali sa Pilipinas ug Estados Unidos.
Dugang pa niini, gikatakda sab nga mogawas sa ilang mga klase ang mga estudyante sa University of the Philippines Manila karong Biyernes, Nobiyembre 13, isip pagsimpatiya sa protesta batok sa inisyatibong Pax Silica nga gipangulohan sa US.
Ang transport strike magdala og dakong kalisod sa mga ordinaryong komyuter ug mamumuo nga nagsalig sa pampublikong sakyanan matag adlaw.
Busa, kinahanglan sab nga timbangtimbangon sa mga naggiyahan sa lihok-protesta kon ang ilang mekanismo ba makatabang sa pagpadangat sa mensahe o naghatag lang og dugang kalbaryo sa katawhan nga ilang giingong gipanalipdan.