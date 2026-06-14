Editoryal: Wind power makatabang sa Alegria

Ang pag-endorso sa Cebu Provincial Development Council (PDC) Executive Committee og 80-megawatt wind power nga proyekto sa Lungsod sa Alegria nagpakita og usa ka bag-o nga kausaban sa pamaagi sa Sugbo sa industriyal nga kalambuan.
Sa kasagaran, ang mga lungsod mao ang tukoran og dagkong mga imprastraktura sa enerhiya apan mabiyaan gihapon kini sa kangitngit ug igo na lang maghanggap sa mga aso gikan sa mga planta samtang ang kuryente ug ang kita nga mamugna direktang mahatod ngadto sa dagkong mga dakbayan.
Ang kasabutan nga nakab-ot tali sa MC Power Solutions, Inc. ug sa Lungsod sa Alegria gilaumang makaputol niini ug maghatag kini og sumbanan kon unsaon nga ang renewable energy makahatag og kaayuhan sa mga dapit nga tukoran niini.
Sa kinauyokan niini, kini nga proyekto nagpakita nga ang dagan sa klima dili lang usa ka panginahanglan sa kalikupan, usa usab kini ka mapuslanon kaayo nga makina sa ekonomiya.
Kon mahuman na, ang 80 megawatts nga kuryente nga makuha gikan ning maong proyekto idugang ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) ug niini, adunay lig-on tinubdan sa kuryente dili lang ang Sugbo, kon dili lukop Visayas.
Makahatag sab kini og dugang ug konkretong kita sa Lungsod sa Alegria hilabi na sa mga barangay nga tukoran ning maong proyekyo nga mao ang Guadalupe, Valencia, ug Lepanto.
Kon ang usa ka electric fan magkinahanglan og kuryente aron makapagawas og hangin, kining maong proyekto magkinahanglan lang og hangin aron makapagawas og kuryente, nga seguradong makahatag og dakong kita sa Lungsod sa Alegria.
Ang lungsod makakuha og malahutayong kita gikan niini pinaagi sa real property ug local business taxes nga magpalapad gyud sa pinanasyal nga kapasidad sa lokal nga kagamhanan.
Gawas sa makuhang kita, ang komunidad sa Alegria suportahan sab sa KAHALIGI, ang corporate social responsibility program sa MC Power aron mahimong shareholders.
Dinhi sa Pilipinas, aduna na sab pipila ka mga lugar ang nakapahimulos na sa wind power hilabi na ang Ilocos Sur, ang giingong sentro sa wind energy sa nasod.
Ang wind power dugay na sab napahimuslan sa progresibong mga nasod sama sa Germany, Scotland, ug Denmark.
Dili ikasurpresa nga inig human sa Alegria, posibleng adunay laing mga lungsod sa Sugbo ang matukoran og wind power sa ugma damlag.