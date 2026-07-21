Editoryal: Yawi batok sa kasaba

Usa ka dakong kalambuan ug maayong balita alang sa mga molupyo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagpang-apudapod sa lokal nga kagamhanan og 55 ka decibel meters ngadto sa nagkadaiyang ahensiya sama sa Lapu-Lapu City Police Office (LLCPO), City Traffic Management System (CTMS), Business One-Stop Shop (Boss), ug sa Office of the Mayor.
Usa kini ka konkretong lakang aron pahugtan pa ang kampanya batok sa mga sabaan nga sakyanan, ilabina sa mga motorsiklo nga naggamit og modified muffler o mas nailhan nga “bora-bora.”
Dili ikalimod nga dugay na nga nahimong perwisyo sa katilingban kining mga tambutso nga gipang-ilisan aron lang mokusog ang tingog. Maayo kini nga inisyatiba tungod kay mas madali ug mas episyente na ang pagpahigayon og testing sa mga tambutso sa checkpoint.
Pinaagi sa dugang nga kagamitan, dili na magdugay sa pagpaabot ang mga motorista nga ipaubos sa noise test. Dugang pa niana, malikayan sab ang pag-ungot ug paghuot sa dagan sa trapiko samtang gipatuman ang balaod.
Labaw sa tanan, dako ang pasalamat ug kalipay sa mga Oponganon—ilabina niadtong mga nagpuyo daplin sa kadalanan. Sa pila na ka panahon, daghan ang magsige’g kaputol ang pagkatulog sa tunga sa kagabhion tungod lang sa usa ka sakyanan o motorsiklo nga pataka ra'g “pauwang” sa iyang makina.
Gawas nga saba na gani ang tambutso, tuyuon pa gyud og rebolusyon og maayo ang gasolinador.
Puhon, makat-on ra sab kini sila ug mapul-an sa kasaba ug ibalik ra ang orihinal ug hilom nga tambutso.
Apan samtang wala pa kana mahitabo, husto ug haom kaayo ang gihimo sa gobiyerno sa Lapu-Lapu.
Ang paghatag og sakto nga teknolohiya ug kagamitan sa mga enforcer mao ang saktong yawi aron magpabilin ang disiplina sa kadalanan. Hinaot nga padayunon ug dili molugak ang siyudad sa maong kampanya hangtod nga aduna pa’y mga sabaan nga motorista sa kadalanan, aron sa katapusan, makatagamtam na gyud og hapsay ug malinawong pagpahuway ang matag pamilyang Oponganon.
Sa Dakbayan sa Sugbo, gihingusgan sab sa Traffic Enforcement Unit (TEU)—sa pagpangulo ni Lt. Col. Jomar Medil—ang pagpanakop sa mga sabaang motorsiklo pinaagi sa subsob nga pagpahigayon og mga checkpoint.
Hinaot nga pareho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, masangkapan sab sila og sakto ug modernong kagamitan alang sa noise test aron mas mapadali ug mahimong mas epektibo ang ilang pagpatuman sa balaod.