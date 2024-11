Edu kompirmadong moduwa sa Gilas

Makabaton na gyud si national coach Tim Cone og “big man stopper”, nga wala niya naangkon sa iyang paggiya sa Gilas Pilipinas kaniadto.

Gikumpirmar ni Cone nga nakatakda na nga moabot sa Pilipinas si Cypriot-Filipino AJ Edu aron moduwa sa Gilas alang sa second window sa FIBA Asia Cup qualifiers nga ipahigayon sa ulahing bahin ning Nobiyembre 2024.

“He is in our original 12. He’s definitely playing this window,” pagtino ni Cone sa Spin.ph.

Mao unya kini ang labing unang higayon nga magiyahan ni Cone ang 6’10” nga magduduwa sukad sa iyang pagkahimong head coach sa Gilas.

“AJ is a key guy because he’s our true big man stopper,” matod ni Cone.

Gawas ni Edu, ang ubang gipangpili ni Cone sa iyang orihinal nga 12-man pool mao sila si June Mar Fajardo, Kai Sotto, Carl Tamayo, Scottie Thompson, Chris Newsome, CJ Perez, Dwight Ramos, Jamie Malonzo, Calvin Oftana, Kevin Quiambao, ug na­turalized player Justin Brownlee.

Ang Gilas usa sa mga mo-host sa second window diin ilang ikaharong ang New Zealand karong Nobiyembre 21 ug Hong Kong karong Nobiyembre 24 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, Metro Manila.

Ang Gilas kasamtangang naggunit og 2-0 nga rekord ug nagpatong sa liderato sa Group B kauban ang New Zealand. / ESL