Edukasyon, imprastraktura sa Sugbo palambuon uban sa UK

Gilantaw sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang pakig-alayon sa United Kingdom aron palambuon ang edukasyon ug basic infrastructure sa lalawigan.
Kini maoy usa sa nahimong sentro sa diskusyon atol sa pagbisita ni British Embassy Manila Political Counsellor Andrew Bowes sa buhatan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro.
Lakip sa gihisgutan ang mga oportunidad gikan sa UK companies nga makadugang sa kalambuan sa Sugbo, ilabi na ang pakig-alayon sa Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI).
Ang edukasyon maoy usa sa gilantaw nga potensyal alang sa kolaborasyon sa UK companies nga mosuporta sa English language education pinaagi sa paggamit og artificial intelligence.
Gawas sa edukasyon, gitinguha sab niini ang pakig-alayon sa pagpalambo sa tubig, enerhiya, waste management, gas exploration, trade, ug manufacturing ilabi na sa furniture industry.
Tinguha ni Baricuatro nga mahatagan kini og kahigayunan ug katumanan sanglit maghatag sab kini og oportunidad sama sa trabaho sa mga Sugboanon. / ANV