Edukasyon, panglawas, agrikultura priority sa 2026 national budget

Giseguro sa Senado nga katutokan ang edukasyon, panglawas, ug agrikultura nga kahatagan og dakong pahat sa gi-proposed nga P6.793 trillion nga national budget alang sa tuig 2026 nga giuyonan sa senado niadtong Lunes, Disyembre 29, 2025, pahibalo ni Senador Sherwin Gatchalian.
“We will see that the funds that we have invested in education, health, and agriculture are big because we believe that these three sectors are very important for the development of our country and for the development of our economy,” matod pa ni Gatchalian, chairperson of the Committee on Finance.
Sigon pa niya nga ang edukasyon maoy labing dako nga investment alang sa 2026 budget nga adunay kinatibuk-ang P1.35 trillion.
Pasabot ni Gatchalian nga ang pundo alang sa edukasyon dako og matampo aron masulbad ang kakuwang sa classrooms, pagpalapad sa School-Based Feeding Program aron matagad karong mga kabataan nga nag-antos sa malnutrition ug libro.
Samtang sa panglawas moabot ang pundo nga igahin ngadto sa P447.6 bilyunes ug lakip na niini ang P129 bilyunes nga gitagana alang sa Philippine Health Insurance Corp. ug pundohan sab ang Zero Balance Billing sa mga ospital sa Department of Health ug uban pang tambalanan.
Sa agrikultura, moabot ngadto sa P214.39-billion ang proposed budget aron nga kasuportahan ang kita sa umahan, ug mapalig-on ang food security.
Ang maong proposed national budget iduso na ngadto sa buhatan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., alang sa pag-aprobar ug pirma. / PNA