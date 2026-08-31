Edwards aktibo sa pag-recruit ni JK

Gibutyag sa agent ni Jonathan Kuminga nga si Aaron Turner nga si Anthony Edwards maoy dakong hinundan nga nakadesisyon ang iyang kliyente nga motapon sa Minnesota Timberwolves sugod sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Nagkanayon si Turner nga dihang gitimbangtimbang pa ni Kuminga kon asa ang sunod niyang direksyon, nakadawat siya og tawag gikan kang Edwards.
Gipasabot ni Turner nga ganahan si Edwards makig-uban ni Kuminga kay gawas sa opensa, grabe sab siya modepensa.
“Ant (Edwars) was super active in the recruitment of him,” pasabot ni Turner sa The Athletic. / Gikan sa wires