Edwards gusto'ng anaa si Garnett

Nanghinaot si Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards nga personal nga mosaksi si Timberwolves legend Kevin Garnett sa ilang kampanya sa umaabot nga Playoffs sa National Basketball Association (NBA).

Matod ni Edwards nga ang presensya ni Garnett makahatag kanila og dugang kadasig.

“He’s the greatest Timberwolf of all time,” matod ni Edwards.

Ang Timberwolves nakasulod sa Playoffs isip No. 6 sa West diin ilang kontrahon ang No. 3 Denver Nuggets sa first round best-of-seven series sugod karong Dominggo, Abril 19, 2026 (PH time). / Gikan sa wires