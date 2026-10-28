Edwards magpaopera sa iyang tuo'ng tuhod

Kinahanglang operahan ang tuo nga tuhod ni Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards ug gibanabanang ubay-ubay nga mga semana una kini makabalik pagduwa sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Gilista sa Timberwolves nga kuwestiyunable si Edwards sa ilang duwa batok sa Goldn State Warriors karong Huwebes, Oktubre 29, 2026 (PH time), una nadesisyunan nga ipadayon ang operasyon niini.
Grabe biya untang nakaduwa si Edwards sa kasamtangang 3-1 nga rekord sa Timberwolves diin nag-average kini og 33.3 puntos apan giingon nga kinahanglan na gyud siya magpaopera. /Gikan sa wires