Edwards makapalta og upat ka duwa

Makapalta og ubay-ubay nga mga duwa si Minnesota Timberwolves All-Star Anthony Edwards sa National Basketball Association (NBA) gumikan sa iyang nasinating angol sa iyang tuo nga tuhod.

Gianunsyo kini sa Timberwolves sa wala pa nagsugod ang ilang duwa batok sa Phoenix Suns kagahapon, Miyerkules, Marso 18, 2026 (PH time).

Bisan wala si Edwards, ang Timberwolves nakamaneho gihapon pagpasawop sa Suns, 116-104.

Gibanabanang dili makaduwa si Edwards sulod sa upat ka mga duwa apan nagdepende pa kini sa iyang pagpaalim. / Gikan sa wires

