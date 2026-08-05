Edwards mobisita sa Manila, Aug 15

Mobisita sa Manila karong Agusto 15, 2026, si Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards alang sa tipik sa "Believe That. Tour" sa Adidas nga mao ang Anthony Edwards Fan Fest, nga ipahigayon sa Bonifacio Global City.
"We've always wanted to bring Anthony Edwards to the Philippines because we know how much Filipino fans connect with his personality and the way he plays the game," pamahayag ni Adidas Philippines country manager Dave Sexton nga napatik sa www.gmanews.tv.
Si Edwards, 24, maoy No. 1 overall pick sa Timberwolves niadtong 2020 National Basketball Association (NBA) Rookie Draft. / ESL