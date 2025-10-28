Edwards mopalta og usa ka semana

Labing minos, usa ka semana nga dili makaduwa ang usa sa mga pambato sa Minnesota Timberwolves nga si Anthony Edward sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Kini tungod sa iyang nasinating angol (strained right hamstring) atol kadaugan sa Timberwolves batok sa Indiana Pacers, 114-110, niadtong Lunes, Oktubre 27, 2025 (PH time).
Ning sangkaa, si Edwards igo lang niduwa sulod sa tulo ka mga minutos ug nimugna’g lima ka mga puntos.
Susihon pa og balik ang kondisyon ni Edwards human sa usa ka semana. / Gikan sa wires