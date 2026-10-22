Edwards napatik sa kasaysayan

Napatik sa 81 ka tuig nga kasaysayan sa National Basketball Association (NBA) si Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards dihang nimugna siya og 45 puntos sa ilang kadaugan batok sa Miami Heat, 131-106, kagahapon, Oktubre 22, sa 2026-27 season.
Si Edwards mao pa lang ang ikatulong magduduwa nga labing minos, kaduha nakamugna og 40 puntos o labaw pa sa premirong duwa sa season. Iya sab kining nahimo sa niagi nga season.
Ang nag-unang duha ka magduduwa nga nakahimo niini mao sila si Wilt Chamberlain (1959, 1960, 1961, 1962), ug Michael Jordan (1986, 1989, 1995). / Gikan sa wires