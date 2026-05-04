Superbalita Cebu

Edwards posibleng moduwa na’g balik

Edwards posibleng moduwa na’g balik
Edwards
Published on

Adunay posibilidad nga mobalik pagduwa ang usa sa mga pambato sa Minnesota Timberwolves nga si Anthony Edwards sa ilang pag-asdang sa balwarte sa San Antonio Spurs alang sa pagsugod sa ilang Western Conference semi-finals series sa National Basketball Association (NBA) karong alas 9:30 sa buntag sa Martes, Mayo 5, 2026 (PH time).

Human nakasinati og angol si Edwards sa iyang wa nga tuhod sa Game 4 sa 1st round series batok sa Denver Nuggets niadtong Abril 26, gibanabana nga sa Game 3 pa sa 2nd round siya makabalik pagduwa.

Apan sa kalambuan sa iyang pagpaalim, malaumon ang Timbervolves nga makaduwa ra karon si Edwards. / Gikan sa wires

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph