Edwards posibleng moduwa na’g balik

Adunay posibilidad nga mobalik pagduwa ang usa sa mga pambato sa Minnesota Timberwolves nga si Anthony Edwards sa ilang pag-asdang sa balwarte sa San Antonio Spurs alang sa pagsugod sa ilang Western Conference semi-finals series sa National Basketball Association (NBA) karong alas 9:30 sa buntag sa Martes, Mayo 5, 2026 (PH time).
Human nakasinati og angol si Edwards sa iyang wa nga tuhod sa Game 4 sa 1st round series batok sa Denver Nuggets niadtong Abril 26, gibanabana nga sa Game 3 pa sa 2nd round siya makabalik pagduwa.
Apan sa kalambuan sa iyang pagpaalim, malaumon ang Timbervolves nga makaduwa ra karon si Edwards. / Gikan sa wires