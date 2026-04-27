Edwards taudtaod nga di makaduwa

Sulod sa pipila ka mga semana nga dili makaduwa ang usa sa mga pambato sa Minnesota Timberwolves nga si Anthony Edwards human kini nakasinati og angol sa iyang wa nga tuhod atol sa ilang kadaugan batok sa Denver Nuggets, 112-96, niadtong Dominggo, Abril 26, 2026 (PH time) sa Game 4 sa ilang Western Conference first round series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Nasuta kini human sa medical tests kagahapon, Lunes, Abril 27.
Sugdan dayon ni Edwards ang iyang rehabilitasyon sa pamasin nga makabalik pa siya’g duwa sa post season. / Gikan sa wires