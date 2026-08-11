Ehemplo sa serbisyo publiko: Ang sugilanon ni Christopher Gatis

Sulod sa halos 19 ka tuig nga pagserbisyo sa gobiyerno, si Christopher Gatis, 37 anyos, nagpabiling ehemplo sa dedikasyon, pagkamapaubsanon, ug lig-on nga pagtuo sa Diyos. Ang iyang panaw isip kawani sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) nagpakita nga ang tinuod nga kalampusan dili lamang makita sa mga titulo ug award, kondili sa matinud-anong pag-alagad ug paglahutay sa mga pagsulay sa kinabuhi.
Sa sayong edad nga 18, nagsugod na si Christopher sa pagtrabaho samtang nagpadayon sa iyang pag-eskwela.
Isip kamagulangan sa lima ka managsuon, iyang gipas-an ang responsibilidad sa pagtabang sa panginabuhi sa iyang pamilya.
Bisan sa kalisod, wala siya nihunong sa pagpaningkamot aron matubag ang mga panginahanglan sa ilang panimalay.
Dako ang impluwensya sa iyang lola nga maoy nag-amuma kaniya sulod sa 15 ka tuig.
Gitudloan siya niini sa kamahinungdanon sa pagpasaylo, paghigugma sa pamilya, ug pagbuhat sa husto.
Kini nga mga mithi nahimong pundasyon sa iyang kinaiya ug nakahatag kaniya og kusog sa pag-atubang sa mga hagit, ilabi na sa dihang nasakit pag-ayo ang iyang inahan ug kinahanglan niyang tabangan ang pamilya sa pinansyal nga panginahanglan.
Nagsugod ang iyang karera sa DSWD isip encoder sa National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR) o Listahanan ug sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).
Ang iyang kahibalo sa kompyuter, paspas apan tukmang trabaho, ug maayong performance nahimong hinungdan sa iyang pag-uswag sa serbisyo.
Sa ulahi, nahimo siyang kabahin sa DSWD Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan – Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS) diin kapin napulo ka tuig na siyang nag-alagad.
Bisan adunay kahadlok sa pagdawat og mas dako nga responsibilidad, gituklod siya sa iyang mga mentor sa pag-aplay isip Administrative Assistant.
Pinaagi sa suporta sa iyang mga kauban ug pagsalig sa kaugalingon, nalampasan niya ang iyang pagduha-duha ug nahimong usa ka mahinungdanong miyembro sa organisasyon.
Sumala sa mga opisyal sa DSWD, nailhan si Christopher tungod sa iyang kahasa sa teknikal nga suporta, episyenteng pagdumala sa dokumento, ug pagseguro nga ang mga proseso masayon ug walay paglangan.
Gidayeg sab ang iyang organisado nga sistema sa trabaho, integridad, ug abilidad sa paghatag og praktikal nga solusyon sa mga hagit sa opisina.
Labaw pa sa iyang personal nga mga kalampusan, aktibo siyang motudlo ug mopakigbahin sa iyang kahibalo ngadto sa mga kauban.
Ang iyang pagkamahinatagon sa giya ug suporta nakatabang sa pagpalig-on sa kapasidad sa organisasyon ug pagpalambo sa kultura sa kooperasyon ug padayon nga pagkat-on.
Tungod sa iyang talagsaong kontribusyon, nakadawat si Christopher og mga Special Citation Award isip pag-ila sa iyang dedikasyon ug maayong pagserbisyo.
Karon, si Christopher Gatis nagpabiling inspirasyon sa mga kauban ug sa komunidad. Ang iyang sugilanon nagpamatuod nga pinaagi sa kugihan nga pagtrabaho, lig-on nga pagtuo sa Diyos, ug tinuoray nga pagserbisyo sa uban, ang mga hagit mahimong hagdanan padulong sa mas dako nga kalampusan ug mas makahuluganon nga kinabuhi. / PR