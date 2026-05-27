Eid al-Adha gisaulog pinaagi sa panaghiusa

Taliwala sa kalainan sa kultura ug kagikan, nagkahiusa ang mga lider ug komunidad sa Muslim sa Sugbo sa pagsaulog sa Eid al-Adha aron ipasupot ang mensahe sa hugot nga pagtuo, sakripisyo, ug hiniusang katawhan.
Kapin sa 3,000 ka mga Muslim ang nagtapok sa Plaza Independencia sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules, Mayo 27, 2026, aron sa pagsaulog sa Eid al-Adha.
Si Imam Nurdin Basang nagkanayon nga ang pagsaulog nagsilbing pahinumdom sa kahiusahan, nga nag-ingon nga ang mga Muslim nagkahiusa bisan unsa pa ang rasa o kagikan sa pagtuman sa balaang adlaw.
Nailhan sab nga Feast of Sacrifice, ang Eid al-Adha naghandom sa debosyon ug pagkamaunongon ni Propeta Ibrahim ngadto kang Allah ug gisaulog sa tibuok kalibotan pinaagi sa pag-ampo ug pamalandong sa mga komunidad sa Muslim.
Samtang, gipamatud-an pag-usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang suporta sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa komunidad sa Muslim pinaagi sa mga programa ug pasilidad nga tubag sa ilang mga panginahanglan.
Gihisgutan ni Archival ang mga paningkamot sama sa sementeryo sa Muslim sa Barangay Guba, mga pasilidad alang sa mga Muslim sa Cebu City Medical Center, ug ang pagtukod og Halal nga kusina sa dakbayan.
Ang mayor niapil sab sa pagsaulog pinaagi sa pagpang-apudapod og mga sensilyo ngadto sa mga kabataan atol sa panagtapok. / Andrie Cartilla, April Vince Villacorta - CNU Interns