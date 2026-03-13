Eid’l Fitr sa Marso 20 gideklarar nga regular holiday tibuok nasod

Gideklarar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Marso 20, 2026, isip usa ka regular holiday sa tibuok nasod sa pagsaulog sa Eid’l Fitr.
Matod sa Presidential Communications Office (PCO), ang maong pahibalo gihimo ni Marcos atol sa Grand Iftar nga gipahigayon sa Malacañang, diin nakig-uban siya sa mga miyembro sa Muslim community ug mga lider gikan sa nagkalainlaing bahin sa nasod.
Sumala ni Presidential Communications Office Undersecretary ug Palace Press Officer Claire Castro, ang maong deklarasyon nagpakita sa pagtahod sa gobiyerno sa mga tradisyon ug kontribusyon sa mga Muslim nga Pilipino.
Ang Eid’l Fitr nagtimaan sa pagtapos sa Ramadan, ang balaang bulan sa Islam nga gihalad alang sa pag-ampo, pagpamalandong, kaluoy, ug pagpuasa.
Usa kini sa labing importante nga mga holiday sa Islam ug tradisyonal nga gisaulog pinaagi sa dungan nga pag-ampo, mga kombira, ug mga buhat sa kaluoy human sa usa ka bulan nga pagpuasa panahon sa Ramadan.
Nipaabot sab ang Palasyo sa ilang pagtimbaya sa Muslim community sa Pilipinas ug sa tibuok kalibotan samtang nangandam sila sa pagsaulog sa maong okasyon uban sa ilang mga pamilya ug komunidad. / TPM / SunStar Philippines