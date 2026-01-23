Ejercito gipasakaan og reklamo sa wa pagdungog sa kaso ni Escudero

Gipasaka ang usa ka reklamo sa ethics batok kang Senador JV Ejercito tungod sa giingong kapakyasan niini sa paglihok sa reklamo nga naglambigit kang kanhi Senate President Francis “Chiz” Escudero ug sa gikatahong P30-milyon nga donasyon sa kampanya nga nadawat niini gikan sa usa ka kontraktor niadtong 2022 elections.
Ang reklamo nga gipasaka ni Attorney Marvin Aceron ngadto sa Senate Committee on Ethics and Privileges, nag-akusar kang Ejercito nga maoy nangulo sa maong komitiba sa grabeng kalangan ug pagpabaya sa unang reklamo nga nagkuwestiyon sa maong donasyon. Matod sa mga kritiko, mahimo kining moresulta sa “conflict of interest.”
Ang reklamo batok kang Escudero unang gipasaka niadtong Oktubre 2025.
“Despite the passage of 109 days since the filing of the ethics complaint against Sen. Escudero, respondent has failed to assign a case number, failed to provide any notice or communication, failed to take any action whatsoever,” tipik sa unod sa reklamo batok ni Ejercito.
Una nang namahayag si Escudero nga subay sa balaod ug husto ang pagdeklarar sa maong donasyon ug namintinar nga wala kini nakaimpluwensya sa iyang mga buluhaton isip magbabalaod.
Gihimakak sab niya ang bisan unsang “conflict of interest” ug gipaneguro nga ang mga kontribusyon sa kampanya kontrolado sa kasamtangang mga balaod sa eleksyon.
Sa usa ka interview sa mga tigbalita, si Ejercito niingon nga ang komitiba dili pa makahimo og mga pagdungog tungod kay wala pa kini mamugna sa hingpit ug ang mga miyembro niini wala pa pormal nga napresentar ug nakompleto.
Dugang niya nga dako ang posibilidad nga mahisgutan ang maong reklamo sa pagbalik sa plenary session karong Lunes, Enero 26, 2026.
“I think Attorney Aceron, he is a lawyer, there are rules. There are already four or five complaints in the Ethics Committee. Pang-apat pa ‘yung kay Senator Chiz. Hindi naman pwedeng dahil gusto mong unahin ‘yung sa iyo na complaint ay uunahin. First in, first out tayo, just like in any other court or any other organizations. First to be filed will be the first to be heard,” niingon si Ejercito.
Niadtong Nobiyembre, ang Commission on Elections Political Finance and Affairs Department (PFAD) nirekomendar sa paghunong sa imbestigasyon batok kang Escudero kalabot sa P30-milyon nga donasyon sa kampanya gikan kang Lawrence Lubiano, ang presidente sa Centerways Construction and Development Inc.
Gipasabot ni Lubiano ngadto sa maong buhatan nga ang P30-milyon nga donasyon sa kampanya naggikan sa iyang personal nga pundo ug dili gikan sa iyang construction firm. / TPM