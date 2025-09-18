Ekonomiya sa CV mitubo

ANG Central Visayas (CV) usa ka top economic performer, apan nag-atubang gihapon ang rehiyon og mga hagit tungod kay matod sa mga opisyal nga nihinay ang foreign trade ug mga negosyante nga mobubo sa ilang puhonan karon’g bag-o lang.
Atol sa 2025 Philippine Economic Briefing sa Cebu City niadtong Huwebes, Septiyembre 18, 2025, si Finance Secretary Ralph Recto ug ang Department of Economy, Planning and Development (DEPDev) Undersecretary Carlos Bernardo Abad Santos niingon nga ang Central Visayas “mas paspas pa sa national averages” sa paglambo, trabaho, ug pagkunhod sa kakabos.
Aron mapadayon kini nga momentum, matod sa mga opisyal nga kinahanglang sulbaron sa rehiyon ang mga structural weaknesses.
Matod ni Abad Santos, ang ekonomiya sa Central Visayas nitubo og 7.3 porsiyento sa tuig 2023 ug 2024. Kini ang labing paspas nga paglambo sa tanang rehiyon.
Ang inflation nagpabilin sa 3 percent, samtang ang underemployment nikunhod sa 7.5 percent nga nagpakita og mas maayo nga kalidad sa trabaho.
Ang kakabos usab niminos gikan sa 27.6 porsiyento sa 2021 ngadto sa 17.3 porsyento sa 2023. Matod niya nga ang unemployment rate nagpabilin sa 6.1 percent.
Kinahanglan makab-ot sa rehiyon ang single-digit nga ka-kabos nga rating pagka-2028.
Giila sa mga opisyal ang turismo, imprastraktura, ug digitalization isip mga nag-unang drayber sa ekonomiya sa rehiyon.
Ang domestic tourism nakarekober na sa 98 porsiyento gikan sa pre-pandemic levels.
Apan ang mga international arrivals nagpabilin nga dili stable.
Ang gidaghanon sa mga South Korean visitors niubos sa 30 porsiyento sa ikaduhang quarter. / EHP