Eksena sa Pasil Fish Port matag kaadlawon

Sa Pasil Fish Port sa Dakbayan sa Sugbo, kaadlawon sa Disyembre 13, 2025, alegre na samtang ang fish suppliers nagdiskarda ug naghan-ay sa toni-toniladang lab-as nga mga isda sa sayong buntag sa bagsakan, ang wholesale o dapit sa dinaghan nga tumoranan.
Panon sa mga pumapalit ug mga lab-asero/lab-asera nga nanagtapok, puno sa komon nga kasikas sa labaseras, gagmay nga market retailers, ug mga pumapalit nga nanghinangyo sa presyo sa nagkalainlaing matag sa isda ug seafoods, taliwala sa pagmahal niini samtang nag-angat ang Pasko ug Bag-ong Tuig.
Ang talan-awon naghulagway sa madagayaong merkado sa Pasil, ang nag-unang merkado sa wholesale fish trading sa Dakbayan sa Sugbo, naila sa sayong pag-abot sa mga lab-as nga kuha gikan sa ubang dapit sa Kabisay-an ug silingang mga rehiyon.
Daghang mamalitay nga moabot na bisan ala una pa sa kaadlawon aron pagkuha sa mas maayo ug mas kasarangan nga presyo samtang daghan pa kini.
Ang presyo maoy nag-unang giapas sa mga pumapalit, diin ang isda nag-unang sud-an sa pamilyang Filipino, labi na sa kasaulogan sa Noche Buena ug Bag-ong Tuig.
Ubang presyo sa seafoods momahal kini ngadto sa 85 percent gikan sa regular nga palit atol sa peak season, ang mga pumapalit mohangyo pag-ayo, determinado mokuha sa maayong kasabotan bisan sa pagtaas sa demanda tungod sa holiday season. / Juan Carlo de Vela