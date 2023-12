Eksperto: Pagpabakuna batok HPV; shots sa injection libre ra

Giawhag sa usa ka eksperto sa panglawas sa publiko ang publiko, ilabina ang mga babaye, nga magpabakuna batok sa human pa­pillomavirus (HPV), diin gi­pasiugda nga ang pagka­tap sa virus mahimong mo­sangpot sa kanser.

Si Jera Armendarez, hepe sa Non-Communicable Di­sease Section sa Department of Health sa Central Visayas (DOH 7), nipasalig sa publiko niadtong Lunes, Nob. 27, atol sa usa ka health forum bahin sa pagkabaton og libreng HPV vaccine.

“For HPV, we are emphasizing right now that we have a readily-available HPV vaccine. It is available,” matod niya.

Giangkon niya nga daghan ang wala nasayod sa libre nga bakuna, hinungdan nga nangita ang publiko og mga alternatibo nga gibaligya sa komersyo.

Matod sa mga pharmaceutical firms nga mitambong sa forum, nagtanyag sila og HPV vaccine sa kantidad nga P3,000 matag shot.

Matod ni Armendarez nga na­kig-alayon sila sa mga stakeholders, nga nagtanyag og libreng bakuna nga daling makuha sa mga public health centers nga nahimutang sa mga barangay ug rural health units, ingon man sa mga pampublikong tambalanan.

Siya niingon nga ang mga bata nga nag-edad og 9 ngadto sa 14 sa tanang gender makadawat og proteksyon batok sa mga impeksyon sa HPV nga nalambigit sa kanser sa ulahi nga kinabuhi.

Ang mga tin-edyer ug mga young adult hangtod sa 26 nga wala pa nagsugod o nakakompleto sa serye sa bakuna giawhag nga magpabakuna. Dugang pa, ang mga babaye hangtod sa 45 anyos mahimong kwalipikado pagkahuman sa pagkonsulta sa ilang healthcare provider.

Ang mga tin-edyer nga nag-edad 9 hangtod 14 anyos makadawat og duha ka dosis sa bakuna, samtang ang mga young adult nga nag-edad 15 hangtod 26 makadawat og tulo ka dosis.

Si Dr. Stephanie Gail Me­si­na-Veneracion, usa ka obs­te­trician-gynecologist, ni­ha­­tag og gibug-aton sa ka­ma­­hi­nungdanon sa pagtubag sa Human Papillomavirus (HPV) nga makapabalaka kaayo kay dakong hulga sa mga indibidwal sa tibuok kalibutan, nga naglangkob sa mga lalaki ug babaye, lakip na ang mga tin-edyer.

“Do you know that this is a silent pandemic! And you are not even aware of it,” matod ni Veneracion.