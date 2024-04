El Niño nakaapekto sa poultry farming

Bisan ang mga itlog nga usa sa mga pagkaon sa mga Pilipino, apektado na sa kainit sa El Niño phenomenon.

Sa interbyo sa radyo, ang pre­si­dente sa Egg Board nga si Francis Uyehura niingon nga ang gra­beng kainit nakadaut sa produk­siyon, ingon man ang mga gidak-on sa itlog, ilabi na nga ang mga manok dili mokaon sa naan­dan tungod sa init nga panahon.

Gawas sa El Niño o huwaw, ang nasod nakasinati og grabeng kainit tungod sa summer season.

“Ang malaking epekto po nito... ay ‘yung paghina ng pagkain ng ating mga alagang manok. Ang resulta po nito ay ‘yung pagbaba ng egg production at ‘yung significant na pagliit ng mga sizes (ng itlog). ‘Yung distribution po ng mga sizes ng mga itlog na nakukuha natin ay nagkakaroon ng imbalance. Mas marami po ‘yung mas maliliit kesa sa malalaki ng sizes ng itlog,” matod ni Uyehura.

“Also, malaki rin po ‘yung ating problema sa pagtaas ng mortality,” dason niya.

Si Uyehura niingon nga ang pro­duksyon sa gagmay nga mga itlog niresulta usab sa pagsaka sa presyo sa mas dagkong mga itlog.

Matod niya nga ang presyo sa extra small hangtod sa medium sized nga mga itlog padayong miubos tungod sa oversupply.

“Nagsimula bumaba (prices of eggs) noong late January. Pagkatapos ng holiday season, until now continuously bumababa ang presyo. We are hoping na mag stabilize and presyo by April to May,” matod ni Uyehura.

Gisubli ni Uyehura, bisan pa, nga ang kalidad sa mga itlog, labi na ang sustansya niini, nagpabilin nga wala mausab.

Gitataw usab niya nga ang gidak-on sa usa ka itlog wala giklasipikar sa mga dagway niini apan sa sukaranan nga mao ang gibug-aton niini.

“Kaya may mga itlog na maliliit pero mabigat at malaki na itlog pero magaan,” matod niya.

Sa usa ka situational report, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) niingon nga niadtong Abril 19, ang nasod nakaangkon og gibana-banang P1.236 bilyunes nga danyos sa sektor sa agrikultura.

Una na nga gipadayag ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. nga ang naglungtad nga El Niño phenomenon kun dry spell mahimo nga magpadayon kutob sa Agusto 2024. / TPM / SunStar Philippines