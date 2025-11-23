Superbalita Cebu

Eldrew Yulo milabni og bronse sa Junior World Gymnastics

Karl Eldrew Yulo / Hulagway gikan sa Gymnastics Association of the Philippines
Nidaog og bronse medal si Karl Eldrew Yulo, ang manghod ni Olympic gold medalist Carlos, sa floor exercise sa 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championships didto sa Marriott Grand Ballroom sa Pasay City, Nobiyembre 23, 2025.

Nahuman si Yulo sa ikatulo nga puwesto sa iskor nga 13.733, luyo ni gold medalist Yang Lanbin sa China (13.833) ug silver medalist si Simone Speranza sa Italy (13.766).

Nahimong emosyonal si Karl Edrew human sa duwa.

“This is not just any competition. Nakakaiyak, sobra," batbat niya.

"Dito pa lang po mag–start 'yung journey ko. Marami pang pagdaraanan na disappointment or happiness, mga gano’n, so sobrang saya ko po."

Moduwa pa si Karl Edrew sa vault ug horizontal bar finals karong Lunes. / RSC

