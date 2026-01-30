Election protest ni Cortes batok ni Ouano, gibasura

Gibasura sa Commission on Elections (Comelec) First Division ang protesta nga gipasaka sa kanhi kandidato pagkamayor nga si Jonas C. Cortes batok sa kasamtangang Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” M. Ouano mahitungod sa resulta sa 2025 local elections sa Dakbayan sa Mandaue.
Sa mando nga gipagawas niadtong Enero 29, 2026, nidesisyon ang Comelec nga ang protesta napakyas sa pagtuman sa mga mandatory nga rekisitos ubos sa lagda sa eleksyon.
Gikutlo sa komisyon ang kakuwang sa detalye ug kakuwang sa lig-on nga ebidensya aron suportahan ang mga pasangil sa pagpanglimbong ug mga iregularidad sa piniliay.
Gisang-at ni Cortes ang iyang election protest niadtong Mayo 23, 2025, diin nangayo siya og manual recount ug technical examination sa mga dokumento sa eleksyon sa tanang 271 ka clustered precincts sa Mandaue.
Iyang giangkon nga adunay grabeng anomaliya sa pagbotar, pag-ihap, ug transmission sa mga resulta.
Lakip sa iyang mga pasangil mao ang dili pagkaparehas sa gidaghanon sa mga nibotar kon itandi sa gidaghanon sa balota, mga higayon diin ang gidaghanon sa balota nilapas sa gidaghanon sa mga rehistradong botante, pagkapalyar sa mga automated counting machines (ACMs), ug mga resibo nga wala niprinta o sayop ang nakasuwat.
Si Mayor Ouano nipasaka sa iyang opisyal nga tubag niadtong Hunyo 5, 2025, nga nanawagan sa pagbasura sa kaso.
Iyang gipasabot nga ang protesta kulang sa porma ug ebidensiya ug wala kini nagpakita og balidong rason kon unsaon pagpilde ni Cortes ang labaw o margin sa iyang kadaugan.
Human sa hearing niadtong Septiyembre 23, 2025, ang COMELEC nideklarar nga ang daghang giingong iregularidad ni Cortes mga “technical incidents” lang nga sagad mahitabo sa adlaw sa piniliay ug dili automatic nga matawag nga pagpanglimbong .
Ang wa pagprinta sa voter receipts o VVPAT dili igong rason aron ingnon nga adunay tikas.
Napakyas si Cortes sa paghatag og specific ug detalyadong asoy sa mga lihok nga nagpakita og tinud-anay nga fraud sumala sa lagda sa COMELEC.
Tungod sa kapakyasan sa pagtuman sa mga gikinahanglang porma ug sulod, ang protesta summarily dismissed.
Kini nga hukom naglig-on sa kadaugan ni Mayor Ouano isip mayor sa Dakbayan sa Mandaue sa miaging 2025 elections. / ABC