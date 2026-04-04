Electric co. misalikway sa fake news nga mikatap

Pipila ka mga lumulupyo sa Sugbo ang nag-panic buying ug ang uban nagreserba og mga power bank, generator, ug solar lights human nikatap ang sayop nga impormasyon online nga nag-ingon nga adunay rotational brownout nga molungtad og hangtod na unom ka bulan.
Ang maong sayop nga impormasyon o fake news nagtukmod sa mga dagkong kompanya sa kuryente sa pagpagawas og advisory aron pagklaro nga wala’y mahitabo nga rotational brownout sud sa pipila ka buwan sa ilang tagsa-tagsa ka mga franchise area.
Sa managlahing pamahayag, ang Visayan Electric Company (Veco) ug Mactan Electric Company (Meco) nipasalig sa mga konsumidor nga nagpabili’ng lig-on ang suplay sa kuryente.
Gipagawas ang maong mga advisory human sa nagkatap nga mga post online bahin sa giingong rotational brownout nga molungtad og tulo hangtod unom ka bulan taliwala sa nagpadayong krisis sa Middle East.
Ang mga content nga hinimo sa Artificial Intelligence (AI) nga nagpakaaron-ingnon nga lehitimo nga balita nahimo nang komon nga tinubdan sa sayop nga impormasyon diha sa mga social media platform sama sa Facebook ug TikTok.
Usa ka post sa Facebook ang niabot og kapin sa 178,000 ka views, 1,600 ka reactions, 112 ka comments, ug 381 ka shares.
Ang pagkatap sa sayop nga impormasyon maoy hinungdan sa panic buying, diin ang pipila ka mga indibidwal namalit og mga power bank, generator, ug solar lights.
Usa ka residente sa Barangay Bankal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nitug-an sa SunStar Cebu nga ang iyang mga kabanay naggasto og P10,000 aron ipalit og solar lights ug gasul human makadungog sa mga sayop nga report.
Samtang, adunay ni-comment sa usa sa mga advisory ang nagbutyag nga nipalit siya og pito ka generator ug walo ka solar panel agi og tubag sa nagkatap nga mga balita.
Ang maong mga fake news nakapaaghat usab sa inahan sa usa ka residente nga nagbuhat og abuhan, sa kahadlok nga dili na magamit ang iyang rice cooker tungod sa rotational brownout.
WAY KAMATUORAN
Ang Veco, ang nag-unang distributor sa kuryente sa mga importanteng dapit sa Metro Cebu, niingon nga nagpabiling stable ang suplay sa kuryente ug niawhag sa publiko nga di tagdon ang mga unverified nga post nga naglibot online.
Sa laing bahin, ang Meco niingon nga walay rason nga mabalaka, ug gisubli nga ang kahimtang sa kuryente sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa Lungsod sa Cordova, pabili’ng normal.
Nanawagan ang mga utility company sa publiko nga mosalig lang sa mga opisyal nga channel alang sa saktong updates ug likayan ang pagpakatap og sayop nga impormasyon nga mahimong hinungdan sa panic o kabalaka.