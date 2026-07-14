Electric cord nga ‘wa maibot’, choir area sa simbahan mikayo

Nasunog ang choir area sa Holy Family Parish sa Barangay Maguikay, Dakbayan sa Mandaue, niadtong gabii sa Hulyo 13, 2026.
Apan, dali ra kining napawng sa Bureau of Fire Protection (BFP) hinungdang wa makadako ang kayo o sa ubang bahin sa simbahan.
Matod ni Fire Officer 1 Arjim Mendaros, public information officer sa BFP-Mandaue City Fire Station, nadawat nila ang alarma sa alas-8 sa gabii.
Wala’y misa o relihiyosong kalihukan sa dihang nahitabo ang sunog ug wala sa’y tawo sulod sa simbahan.
Ang mga personnel sa parokya maoy nakamatikod sa kayo ug sila usab ang nitawag dayon sa BFP.
Wa moabot og usa ka oras, napawng ang sunog ug ang choir area lamang duol sa altar ang nadaot.
Apan usa sa ilang inisyal nga nakita mao ang posibilidad nga adunay electrical malfunction sa sound system.
“Ongoing pa ang pag-investigate sa among mga investigator. Possible nga electrical kay tua man dapit sa sound system, basin naay wala maibot,” matod niya.
Sa advisory nga gipagawas sa Holy Family Parish, gipahibawo nga wala madaot ang karaang imahen sa Holy Family nga nahimutang duol sa nasunog nga bahin. / ABC , Gwenyth Borgonia – UV Intern