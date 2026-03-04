Electric wire nga adunay kinitkitan rason sa sunog

Naugdaw ang usa ka abandonado nga balay human niulbo ang sunog tungod sa kuryente nga giingong gikitkit og mananap, niadtong Miyerkules sa kadlawon, Marso 4, 2026, sa Sityo Nangka Telecom, Barangay Casuntingan, Mandaue City.
Matod ni Fire Officer 2 Mark Anthony Yagonia, imbestigador sa Mandaue City Fire Station, ilang nasuta nga ang kuryente nga adunay kinitkitan sa mananap sama sa ilaga ang gituohang hinungdan sa pag-ulbo sa kayo.
Nagsugod ang kayo sa dapit sa hagdanan sa balay nga ginama sa light materials.
Bisan kon dunay agi sa kuryente, nasayran sa mga bombero nga kapin na sa tuig nga walay nagpuyo sa maong balay sanglit ang mga tag-iya namalhin na sa Dakbayan sa Toledo.
Tungod sa paspas nga pagresponde ug sa pagtinabangay sa mga silingan, napugngan ang kayo nga dili makatakod sa ubang kabalayan.
Naugdaw ang ikaduhang andana samtang partially burned ang una.
Gisusi pa sa mga awtoridad kon pila ang kinatibuk-ang danyos nga gibilin sa maong sunog. / JDG