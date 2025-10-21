Electrician nag-sideline og swertres nadakpan

Nadakpan ang usa ka electrician nga nag-sideline pagpangolekta og pusta sa ilegal nga swertres numbers games alas 4:05 sa hapon niadtong Biyernes, Oktubre 18, 2025, sa Purok Dabong, Sityo Kawayanan, Barangay Yati, Lungsod sa Liloan.
Ang nasikop giila nga si alyas Jojo, 46-anyos, minyo, ug residente sa maong dapit.
Si Jojo napusasan sa mga Intelligence Operatives sa Liloan Police Station pinangulohan ni Police Lt. Col. Juanito Alaras.
Ang subject naaktuhan sa kapulisan nga nag-isyu sa ilegal nga swertres sa ilang lugar hinungdan sa pagkasikop.
Nakuha gikan kaniya ang daghang number combinations nga mga
gambling paraphernalia, kita sa ilegal nga sugal nga mobalor sa P100 .
Matod ni Police Lt. Col. Alaras, gihimo ang operasyon tungod kay ang lugar diin nadakpan ang suspek, duna nay daghang mga report kabahin sa ilegal nga swertres.
Ang suspek niangkon sa iyang kalambigitan sa ilegal nga swertres ug nangatarungan nga nag-sideline siya sa maong sugal aron makatabang og dugang suporta sa iyang pamilya.
Gipasakaan na si Jojo og kasong kalapasan sa RA 9287 (Ilegal nga Swertres). / GPL