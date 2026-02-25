Electrician nakuhaa’g P374K balor sa shabu

Natingkagol sa selda ang usa ka electrician nga giila isip usa ka high value individual human madakpan sa operasyon batok sa ilegal nga drugas niadtong Miyerkules sa kaadlawon, Pebrero 25, 2026.
Gilusad ang buy-bust alas 3:19 sa kaadlawon sa Sityo Back Rubber World, Barangay Basak San Nicolas, Cebu City.
Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Special Operation Unit (SOU) 7, uban ang mga personnel sa PNP Drug Enforcement Group (PDEG), ug ang Integrity Monitoring Enforcement Group (IMEG 7).
Giila ang suspek nga si Rhemar Pacres, alyas “Yumi”, 41 anyos, residente sa maong dapit.
Nakuha gikan sa posisyon ni Pacres ang nagkalainlaing putos sa gituohang shabu nga dunay gibug-aton nga 55 gramos.
Sumala sa kapulisan, ang maong drugas dunay Standard Drug Price (SDP) nga mobalor og P374,000.
Una nang nakadawat og impormasyon ang SOU 7 labot sa ilegal nga kalihukan sa suspek.
Human sa gihimong validation ug monitoring nga nagkompirmar
sa iyang kalambigitan sa pagpamaligya og drugas, gilusad dayon ang maong operasyon.
Sa pagkakaron, gisubay sa mga awtoridad kon kinsa ang tinubdan o supplier sa ilegal nga drugas ni Pacres.
Giandam na sa kapulisan ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) nga ipasaka batok sa suspek. / AYB