Electrician nakuryente namatay

Patay na nga naabtan sa kapulisan ang usa ka 45-anyos nga electrician human nakuryentihan samtang dunay gitrabaho sa dakong establisemento nga nahimutang sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo, alas 3:05 sa kaadlawon, Martes, Oktubre 21,2025.
Ang namatay nailhan nga si Elmer Himaya Abad, minyo ug lumad nga taga Barangay Giloctog, Barili, Cebu.
Base sa imbestigasyon, gipahibalo ang Mambaling Police Station nga adunay nakuryentihan sa maong dapit ug ilang girespondihan.
Nasayran nga samtang nagtrabaho si Abad sa maong establisemento, nakuryentihan siya nga niresulta sa iyang kamatayon.
Sa pakighinabi ni alyas Albert, pag-umangkon sa namatay nga kauban ra sab sa trabaho, kini nisaysay nga iyang gitugon ang iyang uyoan nga mopauli og una.
Apan nagdumili ang biktima sa pagsanong tungod kay aduna pa siyay gitiwas nga trabaho.
Duna kini giputol nga wirings ug ni-spark nga maoy nakapakuryente sa biktima.
Matod sa pag-umangkon nga nagpatong sa hagdanan ang iyang uyoan niadtong higayona ug nahulog sa sementado nga sawog.
Nasayran nga ang ilang trabaho magsugod sa alas 9:00 sa gabii ngadto na sa alas 5:00 sa sayo sa buntag. / JDG