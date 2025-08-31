Electrician nangawat og wire sa iyang gitrabahoan, gidakop

Nalandig sa prisohan ang usa ka 48 anyos nga electrician human giingong nasakpan nga niunay og kawat sa wire sa iyang gitrabahoan nga construction company nga nahimutang sa Barangay Mabolo, dakbayan sa Sugbo mga alas 2:50 sa hapon niadtong Sabado, Agusto 30, 2025.
Ang nasakpan nailhan lang sa alyas nga Lito, kasamtangang nagpuyo sa Unit 3 Oppra, Barangay Kalunasan, dakbayan sa Sugbo.
Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, gidakop ang suspek sa gwardiya sa maong construction site ug gidala sa buhatan sa Mabolo Police Station, kauban ang representante sa maong kompanya isip reklamante.
Matud sa gwardiya nga iyang nasakpan si Lito nga nangawat og Phil flex stranded 3.5 mm nga wire nga adunay gitas-on nga mga 30 metros nga mokantidad og P3,500.
Ang maong electrician misuway og gawas sa construction facility nga walay pagtugot sa tag-iya.
Tungod sa maong kalapasan, mag-atubang ang dinakpan og kasong theft kun pagpangawat. / JDG