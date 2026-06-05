Electrician nga nag-sideline og swertres, sikop sa Liloan

Usa ka electrician nga nag-sideline isip usher sa illegal numbers game nga swertres ang nadakpan atol sa bet-bust operation sa kapulisan niadtong Miyerkules sa hapon, Hunyo 3, 2026, sa Purok Mangga, Sitio San Antonio, Barangay Jubay, Lungsod sa Liloan.
Ang suspek giila nga si Rio Derecho Noval, 55 anyos, minyo, residente sa maong dapit.
Si Noval kasamtangan karong nagtingkagol sa selda sa Liloan Municipal Police Station ug mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9287 (Anti-Illegal Gambling Law).
Ang mga sakop sa Drug Enforcement Unit sa Liloan Municipal Police Station ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Dindo Juanito Alaras, uban sa mga operatiba sa Regional Intelligence Division (RID-PRO) 7 ug mga representante sa AAC King Dragon Gaming Corporation, maoy nakasikop kang Noval human sa pipila ka semana nga pagpaniid sa ilegal niining kalihukan.
Naabtan sa akto ang suspek sa hiniusang operasyon nga nang-isyu og swertres, hinungdan nga gidakop.
Wala sab kini nakapakita og bisan unsang dokumento o permit gikan sa gobiyerno aron mag-operate sa maong sugal.
Narekober gikan sa posisyon sa suspek ang mga nagkadaiyang gambling paraphernalia, lakip na ang usa ka bundle sa stub nga adunay tulo ka digit nga mga kombinasyon sa numero, ug ang halin sa sugal nga nagkantidad og P150.
Nasayran nga dugay na nga gibadlong ang suspek sa iyang mga kabanay nga moundang na sa pagpang-isyu og swertres sanglit aduna na man siyay igong kita isip usa ka electrician.
Apan sumala pa, gumikan kay nakuwangan ra gihapon siya sa iyang kinitaan, napugos siya sa pag-sideline sa ilegal nga sugal. / GPL