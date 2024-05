Elevate AIDA: Pagpalig-on sa gahom sa kababayen-an

Kini nga programa nagha­tag og paglaom alang sa mga babayeng Pilipino nga walay trabaho tungod sa mga buluhaton sa panimalay ug kakuwang sa mga oportunidad sa trabaho ug niadtong naapektuhan sa pandemiya.

Giuna niini ang pagbansay alang niini nga mga grupo nga nagtanyag kanila og usa ka flexi­ble nga iskedyul sa trabaho nga nagtugot kanila sa pagba­lanse sa ilang mga responsibilidad sa balay samtang nagkita og makanunayon nga kita.

Mahimo silang independente sa pinansyal ug makatampo sa global nga digital nga ekonomi­ya nga aduna kini sa gikinahanglan nga kahanas.

Ang Elevate AIDA pruweba sa gahum sa kolaborasyon nga komon nga tumong sa Aboitiz Foundation, Connected Wo­men, Department of the Inter­ior and Local Government, ug Philippine Commission on Women.

Pinaagi sa pagtinabangay, ilang gipaneguro nga mas daghang kababayen-an ang naabot sa programa ug naka­dawat sila sa tabang nga ilang gikinahanglan aron molambo sa digital nga trabahoan.

Ang Aboitiz Foundation, ang corporate social responsibility arm sa Aboitiz Group, miila sa Elevate AIDA sa importansya sa pagpasiugda sa gender equality ug digital inclusion.

“Elevate AIDA is not just about providing training; it’s about empowering women to thrive in a digital world,” matod ni Ginggay Hontiveros-Malvar, Chief Reputation and Sustainability Officer sa Aboitiz Group ug president sa Aboitiz Foundation.

Si Mardi Mapa-Suplido, COO sa Aboitiz Foundation, nagkanayon, “The partnership with Connected Women allows us to improve the lives of Filipino women by providing access to meaningful online work.”

Sama sa kahimtang sa minil­yon nga walay trabaho nga mga babayeng Pilipino, ang 24-anyos nga si Paulyn Navia gikan sa San Juan, Batangas, nag-atubang sa susamang hagit.

Bisan pa nga nakakuha siya usa ka degree sa marketing ug nakapasar sa eksaminasyon sa serbisyo sibil, siya wala’y trabaho sa makadiyot.

Wala mapakyas, si Paulyn aktibong nangitag mga paagi aron mapauswag ang iyang kahanas. Niining panahona nga gipirmahan siya sa iyang matinaba­ngon nga inahan alang sa programa sa pagbansay sa kahanas sa online sa Elevate AIDA.’

“Actually, I have no idea that it is about data annotation, but I still pursued the training because I want to upskill myself,” matod ni Paulyn.

Isip usa ka katabang sa panukiduki, siya ang nagdumala sa pagpangita sa piho nga mga kontak gikan sa LinkedIn, pagpreserbar sa integridad sa datos, ug pagtampo sa mga katuyoan sa proyekto.

Karon, isip katabang nga tigbansay, nagtabang siya sa pagkoordinar sa mga nagbansay ug pagpadali sa mga klase alang sa programa sa pagbansay.

Ang programa sa Elevate AIDA wala lamang naghatag kang Paulyn og mga oportunidad sa pagpanarbaho, apan naghatag usab kaniya og gahom pinaagi sa pagsilsil sa bag-ong pagsalig sa iyang mga kahanas.

“Being able to work from home is an advantage for me because I have an introverted personality,” matod niya.

“I felt a sense of happiness that I am now using the skills I gained at Elevate AIDA training,” dason niya. / PR