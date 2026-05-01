Ellen Adarna nagpraktis kon unsaon pagpusil

Human sa iyang motorcycle driving lesson, ang mga high-powered firearm na sab ang gitripan ni Ellen Adarna nga nagtuon kon unsaon pagpusil.
Sa iyang Instagram, ang aktres makitang feeling sniper nga nagpaarak og nagkalainlaing matang sa armas.
Madungog sab ang iyang pagpamalikas, nga komento pa sa mga netizen, nga daw mas kusog pa ang iyang siyagit kaysa boto sa iyang armas.
Matod ni Ellen sa iyang caption, “Ang saya saya mag p*ta*g i*a niyong lahaaaaat lol thanks for today marts! Next week na naman!”
Gitubag sab ni Ellen ang mga nag-ingon niya nga grabe ang iyang hugot sa shooting lesson.
“Nilabas ko na after years of suppression ahahah saya pala mag sigaw sigaw ahahaha,” sey pa sa 38-anyos nga aktres.