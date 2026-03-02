Eman future world champ

Sa panahom sa aktres nga si Jillian Ward, mahimong boxing world champion sa ugma damlag ang giumol nga iyang ka-love team sa showbiz nga si Emmanuel “Eman” Bacosa Pacquiao kinsa nipirma og kontrata sa Sparkle GMA Artist Center niadtong Nobiyembre sa miaging tuig.
Gipadayag kini ni Ward pinaagi sa pag-post sa iyang official Facebook Page nga adunay caption nga “Future world champion” ug mga hulagway atol sa away ni Eman sa top supporting bout sa PMI Bohol Boxing Promotion card "Kumong Bol-anon 24" niadtong Sabado, Pebrero 28, 2026, sa Tagbilaran City, Bohol.
Ning maong promosyon, nibiyahe si Ward paingon sa Tagbilaran aron personal nga makahatag og suporta sa anak ni boxing legend Manny Pacquiao.
Atol sa away, nikuyog si Ward sa entourage ni Eman ug grabe siya nakaabiba sa ringside atol mismo sa away sa 22-anyos nga boksidor diin sulod sa lima ka higayon nga gitumba niini si Indonesian Reynold Kundimang sa iyang pagposte og 4th round TKO nga kadaugan.
Ang post ni Ward nakakuha og daghang mga reaksyon gikan sa netizens, adunay sagol komedya ug aduna sab seryoso.
Sa interbyu ning mantalaan, nagkanayon ang promoter sa Kumong Bol-anon 24 nga si PMI Bohol Boxing head Atty. Floriezyl Echavez Podot nga adunay unod ang pangagpas ni Ward kabahin kang Eman.
Mao sab kini ang gipadayag sa kaabag ni Podot sa iyang promosyon nga mao ang bantugang boxing trainer nga si Edito Villamor, tag-iya sa Villamor Boxing Gym sa Mandaue City.
“Moabot gyud na niya (Eman). Nakita nato nga naa siya’y improvements. Kon kanus-a maabot, mao na’y wala ta kahibalo pero naa siya’y liwat nga world champion, naa kini sa iyang dugo,” matod ni Podot kinsa naglaraw nga kuhaon niya’g balik si Eman sa sunod nga edisyon sa Kumong Bol-anon boxing series karong Hulyo.
Sa iyang bahin, si Villamor nagkanayon nga nagkinahanglan pa og dugang kasinatian si Eman apan iyang giklaro, aduna gyud posibilidad nga mahimo kining world champion sa ugma damlag.
“He needs more exposure. Future world champion? Yes, naa gyud posibility nga ma-world champion siya. Pero karon, di pa matured ang iyang inawayan, amateurista pa siya. He needs more exposure pa gyud,” asoy ni Villamor.
Si Eman adunay 8-0-1, 5 KOs nga rekord. / ESL