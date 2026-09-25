EMB 7 : Moagi gyud og environmental screening ang dam projects sa Sugbo

Kinahanglan una nga mopaubos sa project-specific environmental screening ug makakuha og clearances sa Environmental Management Bureau (EMB) 7 ang mga giduso nga proyekto sa dam ug water-impounding sa mga dagkong suba sa Sugbo sa wala pa kini sugdan sa pagtukod.
Sa usa ka sulat niadtong Sept. 11, 2026, ngadto sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Sugbo, giingon ni EMB 7 Director John Edward Ang nga ang mga gisugyot nga proyekto ipailawom sa mga pamaagi ug pwesto sa Philippine Environmental Impact Statement (EIS) System ubos sa Presidential Decree 1586.
Ang tubag sa EMB niabot human gidawat sa Konseho sa Dakbayan ang usa ka resolusyon niadtong Mayo 26 nga nagpaluyo sa mga gisugyot nga dam ug water-impounding projects nga tumong sa pagtubag sa nagpadayong kakuwang sa tubig ug pagsulbad sa baha sa Sugbo.
Nalakip sa maong resolusyon ang mga gisugyot nga proyekto sa suba sa Mananga, Bulacao, Guadalupe, Kinalumsan, Butuanon, Lusaran, Cansaga, Cotcot ug Danao.
Ang maong mga proyekto kabahin sa mas lapad nga sugyot gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) 7 aron maghimo og mga dam o mga dagkong pundohanan sa tubig sa tibuok Sugbo.
Ang Regional Development Council 7 nidawat sa maong sugyot nga adunay kondisyon niadtong Mayo pinaagi sa pagtuman sa mga teknikal ug uban pang mga gikinahanglan, lakip na ang pampublikong konsultasyon.
Ubos sa resolusyon, ang mga gihisgutang prayoridad nga proyekto gitumong dili ra para makatabang sa pagpaminos sa baha kondili para sab makahatag og tubig sa kabalayan.
Makatabang sab sa pagpuno sa tubig sa ilawom sa yuta, sa agrikultura, ug sa pangisdaan ug uban pang kagamitan.
Apan niingon ang EMB nga dili pwedeng moderetso ang mga proyekto pinaagi lang sa suporta gikan sa Konseho sa Dakbayan.
“Accordingly, the proposed dam and water-impounding projects identified in the Resolution should undergo project-specific coverage screening and categorization by the EMB prior to implementation,” matod pa ni Ang sa iyang suwat.
Ang mga proyekto nga makatagbo sa mga gitakdang sukdanan kinahanglan nga makakuha og Environmental Compliance Certificate (ECC) sa wala pa masugdi ang pagtukod, dugang ni Ang.
Ubos sa EMB Memorandum Circular 2014-005, ang mga dam nga nalakip sa mga environmentally critical projects mahimong mapailawom sa Category A kon ang nahimutangan nga dapit sa baha sa dam moabot sa dili ubos sa 25 ektarya o ang kapasidad sa pagpundo sa tubig moabot sa dili ubos sa 20 million cubic meters. / CAV